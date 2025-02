Ilrestodelcarlino.it - Morto a 67 anni l'ispettore di polizia Marco Marzoni, cordoglio in tutta la provincia

Fermo, 2 febbraio 2025 - E’all’età di 67l’di. Fermano doc e appartenente a una famiglia molto conosciuta inla, lascia la moglie Loredana, la figlia Elisa e il figlio Roberto che ha seguito le orme del padre e attualmente in servizio a Verona., che lascia anche le sorelle Mara e Tania e il fratello Diego, aveva iniziato fin da giovanissimo il suo servizio ina Siena, per poi ritornare nella sua Fermo. Dopo essere stato assegnato all’allora commissariato per alcuni, è stato poi trasferito nella sezione digiudiziaria della Procura della Repubblica di Fermo fino al giorno del suo congedo. Gli amici e i conoscenti lo ricordano come una persona gioviale, con la battuta sempre pronta e attiva socialmente. La sua grande passione, però, erano le moto.