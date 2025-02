Ilgiorno.it - Monza, tornano le guardie zoofile: “Il loro compito principale? Proteggere gli animali e prevenire abusi o maltrattamenti”

, 2 febbraio 2025 – Mancavano da quasi mezzo secolo. Atorneranno le. A darne annuncio ieri è stato il presidente dell’Enpa di, Giorgio Riva: “È nato il Nucleodie Brianza”. E ledi fresca nomina sono nove, addestrate, di comprovata esperienza, rigorosamente scelte e formate fra i volontari dell’Enpa. “Tra le tante richieste che giungono quotidianamente alla Sede ENPA un posto rilevante è occupato da quelle che riguardano il benessere degli” fanno sapere dalla sede di via San Damiano. “Moltissime, infatti, sono le segnalazioni che ci giungono in merito ao malgoverno cui sono sottoposti gli. In tutti questi anni l’Enpa diha cercato di dare una risposta a queste segnalazioni con un efficiente gruppo di volontari chiamato “Nucleo Anti-Maltrattamento” che, da privati cittadini, si è occupato di verificare la fondatezza delle denunce ricevute e di intervenire con l’indispensabile collaborazione dell’Ats veterinaria die Brianza e delle Forze dell’Ordine.