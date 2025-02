Ilgiorno.it - Monza, cinque gatti sopravvissuti all’inferno cercano una famiglia: pronti per una nuova vita

, 2 febbraio 2025 – Alfa, Bravo, Charlie, Delta ed Echo:per una. Di solito, per un gatto, l’ingresso in unle è una perdita di libertà, ma per loro l’arrivo al rifugio di, a fine agosto 2024, ha rappresentato una vera e propria salvezza: un paradiso rispettoda cui provenivano. Loro sono solodegli 85recuperati in una casa degli orrori a Brescia, un appartamento di appena 100 mq trasformato in un incubo di urina, feci e spazzatura. Una segnalazione provvidenziale ha permesso alle Guardie Zoofile dell’ENPA di Brescia, in collaborazione con l’ATS e la Polizia Locale, di intervenire e scoprire una realtà sconvolgente, tale che persino gli operatori più esperti sono rimasti scioccati: porte e finestre sigillate da strati di escrementi, un odore insopportabile e un’atmosfera di degrado totale nel pieno del mese di agosto.