Ilrestodelcarlino.it - Mondolfo, è vetta. Peglio infilza San Costanzo. Montecalvo al tappeto, Falco ok, Audax caparbia

san3 SAN: Sartarelli, Ruiu (18’ st Guidi) Vincenzi (42’ st Passarini Simone), Catalano, Canapini, Passarini Diego, Grussu, Creatore (33’ st Zepponi), Benvenuti, Saurro, Rivelli (27’ st Mandolini). All. Pistarelli: Cappelloni, Capparuccia (33’ stGuidi), Cencioni, Capi(33’ st Mancini), Rossi A., Bravi, Filippini (33’ st Tiberi), Paiardini M., Paoli, Braccioni L., Scopa (37’ st Braccioni Matteo). All. Giorgini Arbitro: Mancini i Ancona Reti: 39’ pr aut. Cencioni, 18’ st Braccioni L. rig., 27’ st Capi, 33’ st Paoli, 37’ st Benvenuti rig. Note: espulso Sartarelli al 18’ st SANAl 39’ vantaggio San, Passarini Diego mette al centro, Cencioni nel tentativo di spazzare via mette alle spalle del portiere. Al 18’ della ripresa cambia il volto all’incontro: mischia in area San, il direttore di gara ferma il gioco, concede il rigore aled estrae il cartellino rosso ed espelle il portiere Sartarelli.