Lapresse.it - Mondiali sci alpino 2025, Italia punta su Brignone e Goggia

Leggi su Lapresse.it

Federicae Sofia: l’aidi Scisulle sue due regine della velocità. Sono la campionessa bergamasca e quella valdostana le due principali speranze di medaglia nell’edizione dei campionati iridati in programma dal 4 al 16 febbraio sulle Alpi austriache.La nazionale si presenta sicuramente con grandi ambizioni soprattutto in campo femminile, dove a parte lo slalom femminile in tutte le altre discipline abbiamo carte importantissime da giocare, tra favorite e outsider di lusso. In campo maschile, invece, una medaglia sarebbe già un lusso visto che le nuove leve faticano ad emergere alle spalle di veterani che iniziano a pagare gli inevitabili segni del tempo.scitra le favoriteProtagoniste fin qui di una stagione eccezionale, nella velocità, sia in discesa che in SuperG,partono tra le assolute favorite per la medaglia d’oro.