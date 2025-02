Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclocross, vittoria da record per Van Der Poel

Liévin (Francia), 2 febbraio 2025 – Alla fine la sorpresa non c'è stata: idihanno visto il successo del grande favorito Mathieu Van Der, al settimo titolo iridato totale, il terzo di fila, nel fango. La cronaca e le dichiarazioni di Van DerIn realtà, forse ancora più dell'esito della contesa, l'attesa principale era riposta sul solito duello con Wout Van Aert, che a sua volta si era iscritto alla startlist della corsa francese quasi all'ultimo minuto. Invece oggi non c'è stata gara, perché pronti, via e Van Derfa il vuoto dietro di sé. Più con la forza dei nervi Van Aert, dopo aver inizialmente perso molto terreno, ha provato a guidare la rimonta, ma alla fine dopo il tentativo è subentrata la resa e il successivo contentino del secondo posto: chiude il podio l'altro belga, nonché campione europeo, Thibau Nys, con Gioele Bertolini, 22esimo, come miglior italiano.