Ilrestodelcarlino.it - Moie Vallesina, tre punti sul campo del Vismara

: Melchiorri, Oliva, Bertuccioli (41’ st Amati), Harrach (12’ st Morani), Palazzi, Del Pivo, Pistola, Letizi, Montanari, Gaudenzi, Carnaroli (12’ st Mazzari). All. Fulgini: Panfoli, Gregorini, Serantoni (30’ st Cameruccio), Carboni, Balducci, Marini, Nardone (17’ st Sassaroli), Mosca (20’ st Costantini), Pieralisi, Gueye (45’ st Bacelli), Pierpaoli (34’ st Nacciarriti). All. Rossi. Arbitro: Cesca di Macerata. Rete: 32’ pt Mosca Grande colpo delche sbanca ildella seconda in classifica. A decidere il match ci pensa Mosca, appena passata le mezz’ora del primo tempo, con una conclusione da lontano deviata da un difensore che finisce in porta. Meglio la squadra di Rossi nella frazione iniziale, ilesce fuori nella ripresa, ma Panfoli sventa ogni pericolo.