Mister Movie | Timothy Olyphant si unisce alla miniserie crime Lucky di Apple TV+

Timothy Olyphant si unisce alla miniserie crime "Lucky" di Apple TV+

, attore candidato agli Emmy e noto per il suo ruolo in “Justified”, entrerà a far parte del cast della”, in arrivo suTV+. Il progetto è basato sul romanzo bestseller di Marissa Stapley e vedeinterpretare John, il padre della protagonista.Oltre a “”, l’attore è impegnato in altre due produzioni attese: il dramma fantascientifico “Alien: Earth” targato FX, in cui recita accanto a Sydney Chandler, e la commedia sportiva “Rambler” diTV+, con Owen Wilson.Il cast stellare di “”La serie vedrà come protagonista Anya Taylor-Joy, vincitrice del Golden Globe, nel ruolo della protagonista, mentre la candidata all’Oscar Annette Bening interpreterà Priscilla, una potente boss della mafia. Il progetto è stato sviluppato da Jonathan Tropper, già noto per “The Adam Project”, che assumerà anche il ruolo di showrunner affiancato da Cassie Pappas.