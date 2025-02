Mistermovie.it - Mister Movie | Reese Witherspoon e il discorso che ha rovinato l’amicizia con Kate Winslet?

Un momento di leggerezza si è trasformato in un vero rimpianto per. Durante un’intervista con Will Ferrell per PEOPLE, i due attori si sono scambiati domande sui discorsi pubblici, finendo per rievocare momenti imbarazzanti del passato. È stato allora cheha rivelato di avere un episodio che ancora la tormenta: unche ha irrimediabilmente compromesso un’importante amicizia.Unmal interpretatoL’attrice ha raccontato di essere stata invitata a consegnare un premio a una collega, descritta come una “seria, vera attrice”. Tuttavia, non essendo mai stata a quel tipo di cerimonia, aveva immaginato che il tono deldovesse essere simile a quello di un roast, ovvero un intervento ironico e pungente. Così, sul palco, ha scherzato apertamente con la sua amica, citando aneddoti privati con un tono leggero e sarcastico.