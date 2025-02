Mistermovie.it - Mister Movie | Per Ryan Reynolds accuse di diffamazione e bullismo in “Deadpool & Wolverine”

Justin Baldoni ha recentemente aggiornato la sua causa contro Blake Lively, aggiungendo nuove affermazioni che coinvolgono il New York Times e il marito dell’attrice,. Secondo i suoi avvocati, il celebre quotidiano avrebbe avuto accesso alla denuncia di Lively ben 11 giorni prima della pubblicazione dell’articolo del 21 dicembre intitolato “We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine”, che accusava Baldoni di aver orchestrato una campagna diffamatoria contro l’attrice.Perdi “” in “”Baldoni ha inoltre dichiarato chelo starebbe “bullizzando” attraverso un personaggio nel prossimo film “”. Queste nuove rivelazioni sono state presentate venerdì in una denuncia aggiornata di 224 pagine, accompagnata da un sito web contenente la cronologia dettagliata degli eventi e documenti accessibili al pubblico.