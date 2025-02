Mistermovie.it - Mister Movie | Muore John Erwin, il doppiatore di He-Man aveva 88 anni

Il mondo dell’animazione perde una delle sue voci più iconiche., noto per aver dato vita al leggendario He-Man nella serie animata “He-Man and the Masters of the Universe”, si è spento all’età di 88. L’attore eè deceduto per cause naturali nella sua casa a Camarillo, in California, intorno al 20 dicembre, come confermato dai suoi rappresentanti dell’agenzia Celeborx.Addio a: il leggendariodi He-Man si spegne a 88Nato il 5 dicembre 1936 a Cambridge, Massachusetts,ha avviato la sua carriera nell’industria dell’intrattenimento partecipando alla serie televisiva “Citizen Soldier”. Il suo talento lo ha presto portato a recitare nella celebre serie western “Rawhide” accanto a Clint Eastwood, nel 1959. Tuttavia, fu solo un decennio dopo chetrovò un riconoscimento più ampio grazie al doppiaggio.