Mister Movie | MultiVersus la Stagione 5 sarà l’ultima il gioco chiuderà a maggio

MultiVersus, la Stagione 5 sarà l'ultima, il gioco chiuderà a maggio

WB Games e Player First Games hanno annunciato che la quintadi, in partenza il 4 febbraio,. Una volta conclusa la, le funzionalità online delnon saranno più disponibili per i giocatori.verrà rimosso dagli store digitaliSecondo quanto comunicato da WB Games,andrà offline il 30alle ore 9:00 PST. A partire da quella data, ilverrà rimosso dal PlayStation Store, dal Microsoft Store, da Steam e dall’Epic Games Store, impedendo così nuovi download.Nonostante la chiusura dei server, il titolo resterà accessibile in modalità offline. I giocatori potranno continuare a sfidare avversari controllati dall’IA o giocare in locale con un massimo di tre amici. Per usufruire di questa opzione, basterà installare o aggiornare ilalla sua ultima versione e creare un file di salvataggio locale sulla propria piattaforma di riferimento.