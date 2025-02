Mistermovie.it - Mister Movie | Mia Goth in trattative per un ruolo in L’Odissea di Christopher Nolan

Leggi su Mistermovie.it

Un viaggio mitologico che promette di superare ogni aspettativaIl nuovo progetto di, intitolato The Odyssey, sta prendendo forma con un cast che è già stato definito uno dei più ricchi nella storia del cinema. Con un budget da 250 milioni di dollari, il film promette di essere un’impresa epica, alla pari con alcuni dei titoli più ambiziosi della carriera del regista. Recentemente, è emersa una notizia che ha acceso l’entusiasmo degli appassionati: Miapotrebbe unirsi al cast, un’ulteriore stella che andrebbe a brillare nel cielo già affollato di talenti.Un Nuovo Capitolo per MiaMia, la cui carriera è stata contrassegnata da ruoli in film di genere come X, Pearl, Suspiria e MaXXXine, sta per fare il salto in un progetto di portata internazionale.