Mister Movie | Mahmood è fidanzato? Soffro per amore…

Il cantautore, in una recente intervista, ha parlato apertamente del suo rapporto con l’amore e di come le esperienze sentimentali influenzino la sua creatività artistica.? “per amore, così nascono le canzoni”“Ho sofferto parecchio”, ha ammesso il cantante, facendo riferimento alle voci sulla sua presunta relazione con il modello Noah Oliviera. “E se no, come avrei fatto a scrivere tutte queste canzoni?”.ha rivelato che il dolore d’amore è una fonte inesauribile di ispirazione per lui: “L’amore, quando non va come vorremmo, lascia un segno profondo. E questo segno si trasforma in musica”.Ma cosa cercain una relazione? “Mi piace piacere a chi non piaccio”, ha confessato. “Mi interessano le persone che non mi corrono dietro”.