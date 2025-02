Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello: Amanda Lecciso commossa da un gesto inaspettato

La casa delè stata teatro di un momento emozionante.ha ricevuto una sorpresa inattesa che l’ha profondamente toccata.Nel corso della giornata, ben sette aerei hanno sorvolato la casa, ognuno portando un messaggio personalizzato per i concorrenti. Uno di questi messaggi era destinato proprio ad, e proveniva da sua sorella Loredana.La concorrente, visibilmente emozionata, ha ringraziato pubblicamente la sorella e i suoi sostenitori per questoinatteso. Il suo percorso all’interno della casa è stato caratterizzato da alti e bassi, ma il sostegno del pubblico sembra essere sempre più forte.Questopotrebbe rappresentare una svolta importante per, che potrebbe vedere rafforzate le sue possibilità di arrivare in finale.