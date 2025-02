Mistermovie.it - Mister Movie | Elettra Lamborghini nel cast di Ballando con le Stelle 2025?

Leggi su Mistermovie.it

Nelle ultime settimane si è parlato molto di una possibile partecipazione dicon le. La cantante, dopo la sua esibizione come ballerina per una notte, ha chiarito la sua posizione, smentendo categoricamente le voci che la volevano nelcome concorrente a tutti gli effetti.svela i retroscena dicon leclass="wp-block-heading">In un’intervista,ha raccontato la sua esperienza acon le: “Sono andata lì una sera e tutti mi hanno riempito di complimenti. Mi sono sentita come Beyoncé! Ma poi ho capito che lo fanno con tutti gli ospiti. È una strategia per convincerti a partecipare alla prossima edizione”.La cantante ha scherzosamente aggiunto: “No, mi ‘struscerei’ troppo, non resisto”.