Mister Movie | Dan Stevens in trattative per il sequel di Godzilla x Kong prende forma

Dan Stevens in trattative per il sequel di "Godzilla x Kong" prende forma

L’attore Danpotrebbe tornare a vestire i panni di Trapper, il veterinario della Monarch, nel prossimo film del MonsterVerse. Secondo quanto riportato da Deadline,sarebbe attualmente inper rire il suo ruolo dopo la sua prima apparizione in “: The New Empire” del 2024. Il personaggio di Trapper, sebbene secondario, ha conquistato il pubblico grazie al suo carisma e alle sue scene divertenti, distinguendosi tra gli umani in un mondo dominato dai titani.Un cast in espansione e nuovi dettagli sulOltre al possibile ritorno di Dan, ildi “” vedrà anche la partecipazione di Kaitlyn Dever, il cui ruolo resta ancora avvolto nelo. La produzione del film sta procedendo a ritmo serrato, con Grant Sputore (“I Am Mother”) alla regia e una sceneggiatura firmata da Dave Callaham.