Mister Movie | Companion scena post-credits il regista Drew Hancock svela il significato

Companion scena post-credits, il regista Drew Hancock svela il significato

Il film di fantascienza horrorha lasciato il pubblico con molte domande, soprattutto dopo lafinale nei titoli di coda. Ilha recentemente spiegato ildi questa sequenza, chiarendo che la storia di Iris, interpretata da Sophie Thatcher, potrebbe essere più complessa di quanto sembri a prima vista.finale: ilildella-creditiLa trama segue Iris, che parte per una fuga remota con il suo compagno Josh (Jack Quaid) e alcuni amici. Tuttavia, la vacanza si trasforma rapidamente in un incubo quando un omicidio sconvolge il gruppo. Il filmpresto che Iris non è umana, ma un robot compagno progettato da Josh per eliminare Sergey (Rupert Friend) e appropriarsi del suo denaro.