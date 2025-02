Mistermovie.it - Mister Movie | Carlo Conti torna a Sanremo: “La parte più difficile è dire di no”

Leggi su Mistermovie.it

Manca sempre meno all’inizio del Festival di2025 e l’attesa è sempre più alta.ttore artistico e conduttore della kermesse, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In per svelare qualche anticipazione e raccontare le emozioni che sta provando in vista della nuova edizione.“La cosa piùdi no”, ha ammesso, riferendosi alla selezione dei big in gara. “Ho avuto la fortuna di avere nelGiovani delle proposte che poi sono diventate realtà come Ermal Meta, Irama, Mahmood. L’importante è portare delle belle canzoni. Questo Festival è dedicato all’amicizia e io lo voglio condividere con loro e fare questo Festival insieme”.Mara Venier ha poi rivelato un retroscena toccante: “So che, prima di annunciare i nomi dei big, hai mandato un messaggio a tutti gli artisti esclusi”.