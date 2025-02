Mistermovie.it - Mister Movie | Brie Larson debutta a teatro con Elektra: un nuovo capitolo per l’attrice di Captain Marvel

è pronta a conquistare il West End con la sua prima grande interpretazione teatrale., conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di, si prepara a vestire i panni della protagonista in, la tragedia di Sofocle, in una versione tradotta da Anne Carson. Il cambiamento è evidente: niente più lunghi capelli biondi da supereroina, ma un drastico taglio a spazzola, simbolo della trasformazione che sta affrontando.Dai blockbusteral: una sfida necessariaclass="wp-block-heading">Dopo quasi tre decenni di carriera cinematografica,ha deciso di mettersi alla prova in un contesto completamente diverso. Abituata ai set milionari e agli effetti speciali,ora si misura con la dimensione più intima e intensa del palcoscenico teatrale.