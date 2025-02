Mistermovie.it - Mister Movie | Apex è il nuovo thriller di Netflix con Charlize Theron, Taron Egerton ed Eric Bana

si prepara ad arricchire il suo catalogo con unadrenalinico intitolato, che vedrà protagonisti alcuni volti noti del cinema.ed, entrambi legati in passato a ruoli Marvel, si uniranno ain un film che promette tensione e adrenalina.Un mix tra “Free Solo” e “Il silenzio degli innocenti”Secondo quanto riportato da Deadline, il film viene descritto come un incrocio tra il documentario Free Solo, che racconta le imprese estreme dello scalatore Alex Honnold, e il classicoIl silenzio degli innocenti. La storia seguirà le vicende di una scalatrice, interpretata da, che si troverà a lottare per la sopravvivenza quando diventa il bersaglio di un poloso persecutore., celebre per il suo ruolo in Kingsman, vestirà i panni dello psicopatico antagonista, mentre il ruolo dinon è stato ancora rivelato.