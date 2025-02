Mistermovie.it - Mister Movie | Alien, Michael Fassbender potrebbe tornare nel franchise, ad una condizione

Leggi su Mistermovie.it

Hollywoodrivederenei panni di David neldi. L’attore, noto per le sue interpretazioni in film come “Bastardi senza gloria”, “X-Men: L’inizio” e “The Killer”, ha espresso interesse nel riprendere il suo ruolo nei sequel della saga. Tuttavia, la sua disponibilità sembra strettamente legata a un unico nome: Ridley Scott.La star deldi “” tornerà per una puntata futura, ma probabilmente a unaha dato vita all’androide David nei film “Prometheus” e “: Covenant”, due capitoli divisivi ma fondamentali nella mitologia della saga. Nonostante il suo impegno nel, il ritorno dell’attoreavvenire solo se Scott fosse coinvolto direttamente alla regia, piuttosto che come semplice produttore o consulente, come avvenuto per “: Romulus” e la prossima serie TV “: Earth”.