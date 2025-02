Iltempo.it - Missione top secret per l'elicottero caduto a Washington: il retroscena

Aveva unasegreta l'militaredopo essersi scontrato con il volo 5342 dell'American Airlines. Stava infatti effettuando un volo di addestramento per una “di continuità governativa”. E cioè portar via alti funzionari dell'esercito e dello Stato, a partire dal presidente Donald Trump, in caso di emergenza, attacco terroristico o nucleare. Lo scenario per il quale il capitano Rebecca Lobach, il sergente Ryan Austin O'Hara e il capo sottufficiale Andrew Loyd Eaves si stavano preparando era tutt'altro che di routine. Il Black Hawk precipitato nel Potomac apparteneva al 12° Battaglione dell'Aviazione di stanza a Fort Belvoir che ha unaunica: evacuare rapidamente i dirigenti degli Stati Uniti in luoghi sicuri dopo catastrofi. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha affermato in un'intervista a Fox News che l'stava eseguendo un'esercitazione di “continuità del governo”, che ha aiutato i piloti a “provare in modi che avrebbero rispecchiato uno scenario del mondo reale”.