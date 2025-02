Ilgiorno.it - Missione a Saronno, l’Ardor Lazzate cerca il colpo. C’è il derby Meda-Lentatese: in palio punti pesanti

All’andata coincise con una delle migliori prestazioni stagionali del. I gialloblù rifilarono una sonora lezione al, furono cinque i gol (a 2) in quell’occasione. Oggi si replica a campi invertiti sul terreno dei biancocelesti, aggrappati con le unghie al treno playoff. Più vantaggiosa la posizione di Giangaspero & C. quarti a meno 5 dalla vetta occupata dalla “strana coppia” Pavia-Mariano in un contesto in cui tutto può accadere. Mister Fedele dovrà fare a meno dello squalificato Caffi. C’è anche iltra. E attenzione perché iinal “Mino Favini”, visti i recenti sviluppi (negativi) della classifica per entrambe (non hanno ancora vinto nel 2025), sono. A Seveso esordio in panchina per Simone Cazzaniga promosso dalla Juniores dopo le dimissioni di Paolo Crucitti; la situazione dei sevesini è disperata e oggi contro Ispra assomiglia tanto a un’ultima spiaggia.