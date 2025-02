Formiche.net - Mire russe sull’Osce. Le nomine e la strategia del Cremlino

La Russia sta cercando di consolidare la sua influenza all’interno dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, con sede a Vienna, in Austria, puntando su tre Paesi chiave: Serbia, Kazakhstan e Kirghizistan. A rivelarlo è il ricercatore ucraino Anton Shekhovtsov, che ha fondato il Centre for Democratic Integrity a Vienna con il tedesco Andreas Umland, che ha analizzato le recentiper i vertici degli “uffici di programma” dell’Osce in questi Stati. Il meccanismo delle candidature, apparentemente tecnico, rivela in realtà una precisadi Mosca per rafforzare il suo peso all’interno dell’organizzazione e garantirsi il sostegno di governi amici.The Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) may not be the world’s most influential body, but with Russia as a member, its dynamics offer a window into Moscow’s ambitions — at least, that’s the impression I get from glancing at some internal OSCE docs.