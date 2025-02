Latinatoday.it - Minaccia e picchia i genitori per avere i soldi

Leggi su Latinatoday.it

Ha dato in escandescenze in casa e ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente i suoi. Agli arresti, in flagranza di reato, è finito un uomo di 31 anni del capoluogo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.I carabinieri della stazione di Latina sono.