Tpi.it - Mina Settembre 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

3: leQuesta sera, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda ladi3, la terza stagionefortunata serie tv con protagonista Serena Rossi diretta da Tiziana Aristarco. Anche la terza stagione è stata girata a Napoli, in particolare sul lungomare e nel centro storicocittà. Le riprese sono state effettuate tra l’inverno e la primavera del 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, dal titolo Il peso del sangue,si trova di fronte un caso delicato: una casa-famiglia sta chiudendo e due bambini, inseparabili come fratelli, rischiano di essere mandati in strutture diverse. Un operatore, che ha con loro un rapporto di profondo affetto, vorrebbe adottarli, ma un oscuro passato familiare rappresenta un ostacolo apparentemente insormontabile.