Davidemaggio.it - Mina Settembre 3: anticipazioni quinta puntata di domenica 9 febbraio 2025

© US RaiL’assistente socialeè diventata una delle nuove beniamine del pubblico di Rai 1, che ama seguire le sue strampalate vicende personali e tutti i casi di cui si occupa nel Rione Sanità di Napoli. Nella terza stagionedecide di costruirsi una famiglia tutta sua e come sempre sul suo cammino non mancheranno le difficoltà, che saprà affrontare con il sorriso. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.3:diCrisi trae DomenicoS3 – E9 Sliding Doors: Il clima in casa trae Domenico è diventato sempre più teso e nemmeno la saggezza e la simpatia di Zia Rosa riescono a riportare la serenità. Come se non bastasse, al consultorio arriva una giovane donna incinta.