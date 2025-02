Piperspettacoloitaliano.it - Mina Settembre 3 anticipazioni quinta puntata del 9 febbraio 2025, trama episodi 9-10

di domenica 9Va avanti la terza stagione di, la fiction con protagonista Serena Rossi, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, per la regia di Tiziana Aristarco. Gli9-10 si intitolano Sliding doors e Ritorni e partenza. Scopriamo ledelladi3 in onda il 9, la penultima di questa terza serie.o 9 Sliding doors Il clima in casa trae Domenico è diventato sempre più teso e nemmeno la saggezza e la simpatia di Zia Rosa a riescono a riportare la serenità. Come se non bastasse, al consultorio arriva una giovane donna incinta. Poco dopo il parto, prende una difficile decisione. Vuole dare il suo bambino in adozione.