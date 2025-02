Dilei.it - Milo Ventimiglia diventa papà per la prima volta dopo aver perso la casa a Los Angeles

Il 2025 è perè già l’anno del più grande dolore e della gioia più grande. L’attore di Una Mamma per Amica e la moglie Jarah Mariano hanno annunciato la nascita della lorofiglia, arrivata al mondo a poche settimane di distanza dall’incendio che ha distrutto la lorodi Lose Jarah Mariano sono genitoriÈ stato il sogno di ogni adolescente cresciuta negli Anni ’90. Il misterioso e affascinante volto di serie cult come Sabrina vita da strega, Una Mamma per Amica e This is us. Oggiè cresciuto, si è fatto uomo adulto ed è ancheto padre. L’attore 48enne e la moglie, la modella Jarah Mariano, hanno dato il benvenuto al mondo alla lorofiglia, la piccola Ke’ala Coral. Visualizza questo post su Instagram A dare la notizia è stata la mamma, con una tenerissima foto postata sul suo profilo Instagram.