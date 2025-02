Calcionews24.com - Milinkovic Savic Retegui, il duello lo vince il portiere granata: per il portiere secondo rigore parato alla Dea, per l’attaccante un altro errore che rischia di costare

Leggi su Calcionews24.com

Le pagelle di Vanjae Mateo Regegui, protagonisti in positivo e in negativo in occasione deldi ieri in Atalanta Torino Undici metri di distanza e iltra Vanjae Mateoloildel Torino. Nel pareggio del Toro al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, l’estremo difensore .