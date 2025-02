Sport.quotidiano.net - Milano-Varese: le due facce del derby. L’Olimpia cerca continuità, OJM la salvezza

Chesia! Una domenica speciale a, tra quello calcistico di San Siro e quello cestistico lombardo che si svolgerà al Forum quasi in contemporanea alle 17.30. Scendono in campo Olimpiae Pallacanestroper la 191esima volta nella storia, una sfida sempre affascinante, anche quando la classifica delle due formazioni è molto diversa. L’Armani è al 5° posto, ma in realtà a solo 4 punti dal primato,invece si trova 12^, a +4 punti dalla zona retrocessione. Il momento è opposto per le due formazioni,rinfrancata dalla vittoria europea con il Panathinaikos ha ritrovato smalto e fiducia, l’OJM invece, dopo i 118 punti subìti in casa da Brescia e le vittorie di Cremona e Napoli sul fondo della classifica è tornata a spaventarsi. Al Forum, però, ripresenta l’ex di turno Kiefer Sykes, che era arrivato aper sostituire Mannion, ma che in realtà ha giocato solo 4 partite prima di infortunarsi (dovrà rimanere fuori uno straniero dei 7 sotto contratto, probabile sia Bradford), l’EA7 invece recupera parte della pattuglia italiana con capitan Ricci (nella foto) ristabilito insieme a Flaccadori, mentre per Diop una decisione sarà presa solo in mattinata.