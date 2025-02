Ilgiorno.it - Milano, parla il tassista minacciato e speronato da un’auto in corso Buenos Aires: “C’è troppo odio contro di noi”

– Ha avuto paura, e non fa troppa fatica ad ammetterlo. “Per me, certo, ma soprattutto per la macchina: è il mio lavoro. Se si danneggia, resto a casa. E sono giorni persi. Anche noi abbiamo mutui da ripagare, scadenze da rispettare, spese da affrontare, anche se spesso veniamo additati in un clima che si sta facendo sempre più pesante: c’ènei nostri confronti”. Antony Cafasso ha 51 anni, e gli ultimi 16 li ha passati al volante dibianca; al mestiere di conducente, ha associato anche l’impegno da sindacalista, come delegato regionale della sigla Uritaxi. Una cosa così, però, non gli era mai capitata: giovedì notte, un ragazzo al volante di una Clio l’ha, facendolo quasi uscire di strada in. Cafasso, il video pubblicato ieri sul sito del Giorno è tratto dalla dashcam della sua Rav 4, che ha ripreso tutta la scena.