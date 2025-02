Ilgiorno.it - Milano in attesa del Derby Milan-Inter: la città si accende per la sfida a San Siro, ma senza coreografie

– C’è un’aria diversa innel giorno deldella Madonnina. Lo si percepisce nei bar del centro, dove si discute di formazioni e tattiche più del solito, e lo si vede nelle metropolitane e sui tram disseminati di sciarpe rossonere e nerazzurre.si prepara allasul campo trae lo stadio di Sanè pronto adrsi per la battaglia. Il duello, come sempre, vale più di tre punti: la partita è storia, rivalità e passione. E i tifosi della squadra vincitrice guadagneranno il malcelato diritto di ricordare la sconfitta ad amici e colleghi di diversa “parrocchia”. Ma quest’anno, sugli spalti, mancherà uno degli ingredienti più spettacolari della stracittadina: ledelle curve, vietate dalla Digos dopo l’inchiesta “Doppia Curva”, che lo scorso settembre ha portato all’arresto di 19 capi ultras per diversi reati tra cui associazione per delinquere ed estorsione.