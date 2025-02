Udinetoday.it - Milano fa un sol boccone di Talmassons: non si ripete la magia dell’andata

Leggi su Udinetoday.it

Ci si aspettava un impegno ad alta intensità e difficoltà e così è stato. La Numia Vero Volleysi impone sulla CDAFVG conquistando la vittoria con un perentorio 3-0. Starting six confermato per coach Leonardo Barbieri che sceglie Eze in regia, Storck opposto, Strantzali e Pamio.