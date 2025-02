Ilgiorno.it - Milano, al via la raccolta differenziata di abiti e tessuti nei negozi: come funziona

Leggi su Ilgiorno.it

, 2 febbraio 2025 –pensa alla sostenibilità ambientale e lancia una sperimentazione: ladisi potrà fare anche ino. Il Comune ha infatti approvato le linee guida di un accordo con Amsa e Retex.Green, consorzio istituito da aziende tessili, su iniziativa di Confindustria Moda e Fondazione del Tessile italiano, che da un lato prevede lain punti vendita sparsi in tutta la città e dall'altra il riciclo sperimentando nuove tecniche per il recupero del materiale. “È importante far sapere ai cittadini e alle cittadine che nei punti dipotranno portare abbigliamento e altrinon più utilizzati senza l'obbligo di acquistare prodotti nuovi di tipo equivalente” ha detto l'assessora milanese all'Ambiente Elena Grandi sottolineando che si tratta di un “accordo sperimentale”.