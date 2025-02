Milan-Inter vietate le coreografie | ecco perché

Leggi su Ilnerazzurro.it

Finalmente, dopo tanta attesa siamo arrivati al giorno più atteso della stagione: questo pomeriggio alle ore 18:00 scenderanno in campoper dar vita all’ennesimo deby della Madonnina.I rossoneri arrivano alla sfida avendo vinto gli ultimi due confronti con i cugini: il primo lo scorso settembre per 2-1 vinto con il gol di Gabbia all’89’ e l’ultimo poco meno di un mese fa a Riyadh in cui i rossoneri sono riusciti, in rimonta, a vincere la Supercoppa Italiana per 3-2.I nerazzurri invece arrivano con il morale alto dopo le ultime ottime prestazioni in campionato e, soprattutto, in Champions League, chiusa al quarto posto e qualificandosi direttamente per gli ottavi di finale. Come sempre, il Derby sarà uno spettacolo ma non sugli spalti per ragioni che riguardano le due curve:perchè.