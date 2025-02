Inter-news.it - Milan-Inter, una prima occasione da non perdere! Napoli dopo

Alle ore 18 avrà inizio il derby tra. La squadra di Simone Inzaghi avrà un’da nonassolutamente, c’entra ilche gioca alle 20.45.– Ilè a tre punti di distanza e rischia di giocare a Roma con la rivale numero uno attaccata alle spalle in classifica.si gioca alle 18 e la squadra di Simone Inzaghi può agganciare i partenopei a quota 53. L’è assolutamente da non sprecare, perché difficilmente ilperderà punti d’ora in poi. Una partita a settimana incide e non poco sul percorso di Antonio Conte e dei suoi, che sono completamente focalizzati sul campionato.ghiotta per Inzaghi sul!DERBY – La partita di oggi ha una storia a sé. Anche quando si arriva in pompa magna e da super-favoriti c’è il pericolo di, lo sa bene Inzaghi.