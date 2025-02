Inter-news.it - Milan-Inter, un derby per ribadire e ristabilire la superiorità

Leggi su Inter-news.it

sarà il terzostagionale, dopo che i due precedenti sono andati entrambi ai rossoneri. Oggi, alle 18, la squadra di Inzaghi ha tanto da dire e da mettere in campo.LA TERZA SIA QUELLA BUONA – Parola d’ordine: rivincita. A neanche un mese dalla Supercoppa Italiana si rigioca il, stavoltadi Serie A. L’ultima volta in casa rossonera è stato un trionfo, con la seconda stella in faccia ai rivali cittadini, adesso è “soltanto” la quarta di ritorno ma la stracittadina vale come al solito tantissimo. Intanto perla supremazia, perché gli altri duestagionali sono coincisi con altrettante sconfitte. Poi perché c’è da pensare alla corsa per il primato, col Napoli che alle 20.45 giocherà in casa della Roma. Mettere pressione ad Antonio Conte con una vittoria di spessore non sarebbe male, farlo cancellando i due precedenti sarebbe ancora meglio.