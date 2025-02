Sololaroma.it - Milan Inter streaming gratis: vedi ora il derby in diretta live

– Domenica 2 febbraio 2025, alle 18:00, va in scena ildella Madonnina tra, un match fondamentale per la lotta Scudetto. Dopo aver vinto sia il match d’andata in campionato che la Supercoppa Italiana a Riad, i rossoneri cercano il terzo trionfo stagionale.L’di Simone Inzaghi, invece, vuole riscattarsi e confermarsi come favorita al titolo. Reduci da un’ottima fase a gironi in Champions League, i nerazzurri arrivano con grande fiducia. Ma nelpuò accadere di tutto. Scopri adesso dove vederein: corsa Europa che non finisceDopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria in Champions League, ilha l’ultima grande occasione per rientrare in corsa nelle prime posizioni della Serie A.