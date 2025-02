Sololaroma.it - Milan-Inter Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Sarà una domenica sera ricca di emozioni quella che ci apprestiamo a vivere e che porterà alla sfida della Roma, che alle 20.45 affronterà il Napoli nel secondo big match di giornata. A precederlo invece, alle ore 18, ci sarà il derby della Madonnina traed, che si affronteranno per la terza volta in questa stagione. Il bilancio al momento è nettamente favorevole ai rossoneri, che hanno vinto entrambe le sfide. Formazione di Simone Inzaghi che vorrà quindi riprendersi l’egemonia della città, facendo valere quella differenza e quella superiorità, almeno sulla carta, che la classifica sta mettendo in luce.In una stagione decisamente complicata, vincere un altro derby permetterebbe aldi trovare slancio in vista dei prossimi impegni. I ragazzi di Conceicao dovranno dare continuità dopo l’ultimo successo in campionato contro il Parma per restare incollati alla zona europea e rispondere alla vittoria del Bologna.