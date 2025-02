Inter-news.it - Milan-Inter probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

e leinA in vista della partita odierna della squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18:00 ao presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Derby dio valido per la 23ª giornata diA. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurraO – Terzo ma possibilmente non ultimo Derby dio stagionale per l’di Simone, attesa daldi Sergio Conceicao dopo le ultime due sconfitte consecutive. L’riparte dal secondo posto a quota 50, ma con la trasferta di Firenze da recuperare nel prossimo turno infrasettimanale ad hoc, alle spalle della capolista Napoli (53). Ilè addirittura ottavo a quota 34 ma deve recuperare la trasferta di Bologna (37).