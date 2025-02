Sport.quotidiano.net - Milan-Inter, pari spettacolo a San Siro. De Vrji riagguanta il Diavolo allo scadere: 1-1

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 2 febbraio 2025 – Dopo tre pali, lo svantaggio a opera di Reinjders, l’salva il suo derby al 93’, con una zampata di De Vrij assistito da Zalewski. Laddove non sono arrivati gli attaccanti ce l’hanno fatta i difensori e così i nerazzurri si prendono unche può valere più per il morale che per la classifica, contro unorganizzatissimo e molto vicino a un altro derby vinto sulla scia dei due precedenti. Ma si sa, la stracittadina riserva sempre sorprese e Maignan, salvato in precedenza dai legni, ha dovuto abdicare in pieno recupero. L’rischia però di veder aumentare il ritardo dalla Roma, ma giovedì potrà cercare di sfruttare il recupero con la Fiorentina. Reijnders fa esplodere SanConceicao sceglie il tridente con Abraham prima punta, in attesa di Gimenez, con Leao e Pulisic a supporto.