Liberoquotidiano.it - Milan-Inter, Luca Ravenna: "Loro favoriti ma con noi c'è Simone..."

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'è una cosa troppo seria anche per chi possiede la nobile arte di saper far ridere.è tra gli stand up comedian più apprezzati del nostro paese, ma anche unista dalla fede inossidabile, uno di queiesi che non ha mai avuto dubbio alcuno sui colori da sposare per un'a vita: “Io e mio fratello abbiamo capito in fretta quanto l'fosse importante per il nostro papà. Un coinvolgimento emotivo enorme, per cui se l'vinceva lui era felice e noi volevamo esserlo insieme a lui”. È finita da poco la conferenza stampa, da giornalista cosa avrebbe chiesto a Inzaghi? “In questo momento potrei tranquillamente presentarmi a lui dicendogli che è l'uomo più bello d'Italia”. E poi? “Abbiamo sofferto ildue volte su due, gli chiederei se ha delle armi da opporre e quali”.