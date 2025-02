Milan-Inter le parole di Beppe Marotta nel prepartita

Leggi su Ilnerazzurro.it

Ci siamo, è ora di fare sul serio. Ancora pochi minuti e il Derby della Madunina, atto terzo della stagione, avrà inizio. In un clima misto tra eccitazione e alta tensione, i protagonisti della stracittadinaese stanno ultimando i preparativi prima di dare vita a un nuovo capitolo dell’eterna rivalità tra Diavolo e Beneamata.“Il derby dello scudetto deve dare carica”Con gli undici nerazzurri a espletare gli ultimi esercizi di riscaldamento, avenire ai microfoni di Dazn è il presidente dell’. Il primo punto su cui vienepellato l’ex dirigente della Juventus sono le sconfitte, tre in totale di cui maturate proprio contro il: “La squadra sa che il derby e una partita a se e conosciamo il clima di una tipologia di partita come questa. I 16 punti in classifica che ci sono tranon avranno un peso specifico in questa gara che sappiamo essere complicata.