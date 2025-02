Milan-Inter le formazioni ufficiali del Derby

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia attende con ansia di scendere in campo per il terzo atto della stracittadinaese, quest’anno mai così incerta e ricca di pathos. L’ora X è fissata per le 18 quando il capoluogo lombardo concentrerà l’attenzione su San Siro dove Diavolo e Beneamata si ritroveranno neldella Madunina dopo la finale della Supercoppa Italiana del 6 gennaio a Riyadh. Quel giorno la calza della befana riservò un’amara sorpresa per i nerazzurri, costretti al ko anche a settembre, neld’andata. Ora la tendenza va ribaltata perché in palio non ci sono solo punti scudetto ma anche la supremazia cittadina maturata negli ultimi anni.Simone Inzaghi, che ha recuperato pezzi pregiati della propria rosa, conferma la formazione pronosticata alla vigilia.