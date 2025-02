Rompipallone.it - Milan-Inter, Inzaghi sorprende tutti: partirà titolare e sarà subito protagonista

è pronto arein vista del derby di oggi, con un mossa inaspettata pronta a mettere in difficoltà ilQuest’oggi andrà in scenavalida per la 23esima giornata di campionato. Si prospetta essere una sfida molto allattante, comei derby d’altronde.Quello della Madonnina è il più classico dei derby, con una cittàa che si ferma per sostenere i propri colori di appartenenza. Nelmancheranno alcuni protagonisti, come Morata vicino al Galatasaray e Gimenez che sosterrà i propri compagni dalla tribuna. Assente anche Fofana per squalifica.Nei nerazzurri invece nessuna assenza importante, con Simonepronto a schierare i suoi uomini migliori per continuare a mettere pressione al Napoli che giocherà stasera contro la Roma. Una possibile vittoria infatti metterebbe a dura prova gli azzurri e Conte lo sa bene.