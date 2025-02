Ilgiorno.it - Milan-Inter, è il derby dei rimpianti per entrambe

Leggi su Ilgiorno.it

Miklano, 2 febbraio 2025 – Per il, che perde due punti nel recupero a causa del gol di De Vrij. Per l', che sfidava una squadra colpita dalle assenze, dal mercato, dai rumors fuoriusciti dallo spogliatoio, e ne esce indenne soltanto in extremis, con un Inzaghi furioso per un rigore non dato su Thuram. L'1-1 di San Siro frena leesi verso i rispettivi obiettivi. La corsa scudetto in cui i nerazzurri attendono il recupero di Firenze, giovedì sera, per capire a quanti punti saranno dal Napoli. La zona Champions a cui ilaspira e che sarà tra i grandi obiettivi della seconda parte di stagione. I due allenatori, nell'analisi post-gara, hanno entrambi sottolineato la determinazione espressa in campo dai calciatori. Non è stato undi esaltanti contenuti tecnici. È stato più una battaglia agonistica, un confronto in cui si sono esaltati anche i meno attesi.