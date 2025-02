Sport.quotidiano.net - Milan-Inter: debutto dal 1' per Walker. Tra i nerazzurri Calhanoglu verso la titolarità

o, 2 febbraio 2025 – A poche settimane dalla sfida di Riyad che ha visto trionfare i rossoneri 3-2 in rimonta e alzare al cielo la Supercoppa italiana,, quest’oggi alle 18 (diretta televisa e streaming su Sky Sport e DAZN), si ritroveranno nuovamente di fronte l’una all’altra. Al “derby della Madonnina” numero 242, valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, le due squadre ci arrivano con un bilancio stagionale negli scontri diretti di due successi a zero ma con umori ben diversi: mentre l’si è assicurata un posto agli ottavi di Champions League senza passare dalle “Forche Caudine” dei playoff”, il– perdendo in casa della Dinamo Zagabria – ha mancato l’obiettivo certificando la mancanza di continuità in una stagione in cui non sembra essere ancora arrivata la giusta quadratura del cerchio che ha portato anche a una mini-rivoluzione di mercato con gli addii di capitan Calabria e – dopo appena sei mesi – di Alvaro Morata e gli arrivi di Kylee Santiago Gimenez (assente questa sera).