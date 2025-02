Liberoquotidiano.it - Milan-Inter, De Vrij nel recupero replica a Reijnders: il derby finisce 1-1

Ildio parla olandese.hanno pareggiato 1-1 nella stracittadina valida per la 23/esima giornata di Serie A: rossoneri avanti nel finale di primo tempo con, pari nerazzurro in pienocon De. Un risultato tutto sommato giusto, che anzi sta pure stretto all'che ha colpito la bellezza di tre pali con Bisseck, Thuram e Dumfries. La squadra di Inzaghi si è lasciata preferire per il gioco espresso in campo, ma ilci ha messo il cuore e il carattere e per pochissimo non stava per vincere il suo terzoconsecutivo. Un punto che serve però a poco per la classifica delle due squadre, visto che l'rischia di scivolare stasera a -5 dal Napoli capolista anche se con una gara in meno. Ilinvece è ora a -5 dal quarto posto occupato dalla Juve anche se a sua volta ha una gara da recuperare.